Quotidiano.net - Byron amante e cantore del Risorgimento

Leggi su Quotidiano.net

In Italia Lord George Gordon, esule dall’Inghilterra, arrivò inseguendo il "fatal dono della bellezza" di una terra ricca di cultura millenaria. A Ravenna approdò inseguendo un amore, forse l’unico, vero e profondo amore di un’esistenza irriducibilmente libertina. Dandy ribelle, geniale simbolo del Romanticismo, dal 1819 al 1821alloggiò a Palazzo Guiccioli, nel cuore della città romagnola, dove abitava Teresa Gamba, ventenne sposa (poco felice) del conte Alessandro Guiccioli di quarant’anni più anziano. George e Teresa si erano conosciuti in un salotto veneziano e la loro fu una passione travolgente: "A Ravenna Lorddiede una svolta alla sua esistenza. E con l’amore germogliò in lui anche il seme di quelche avrebbe poi fondato una nuova Italia", spiega Antonio Patuelli, presidente della Cassa di Ravenna, che già più di dieci anni fa è stato il ‘motore’ della nascita del Museoche aprirà ai visitatori nel prossimo weekend.