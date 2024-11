Barella sgrida Bisseck dopo il gol | il retroscena

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Il pomeriggio del “Bentegodi” è stato molto dolce per l’Inter. La larga vittoria contro l’Hellas Verona ha permesso agli uomini di Inzaghi di continuare a stazionare al vertice della classifica,il pareggio contro il Napoli che aveva impedito il sorpasso sul Napoli. Nel primo tempo del match di ieri, c’è stato un episodio curioso che ha visto protagonisti: cosa è successoil golEcco quanto riporta l’edizione odierna de Il Giornale a proposito di quanto successo nel primo tempo del match, a seguito del goal del 5-0 realizzato da: “36 minuti nel primo tempo, l’Inter aveva già chiuso il discorso con i mattatori Correa e Thuram. Prima della fine dei 45? è addirittura arrivata la manita con i goal di De Vrij e. Propriol’ultimo goal realizzato dal classe 2000,lo ha invitato a moderare l’esultanza visto il punteggio in quel momento (anche se un gol, specialmente per un difensore, è sempre qualcosa di speciale)“.