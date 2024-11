Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Gaia Gigli: “Mi opererò per rifare il seno”

, conosciuta per la sua partecipazione a, continua a condividere dettagli della sua vita con i suoi follower sui social media. L’ex corteggiatrice, scelta dal tronista Daniele Paudice, è rimasta molto seguita anche dopo la fine della relazione, mantenendo un rapporto diretto con i fan. Di recente, durante una sessione di domande su Instagram,ha risposto a una curiosità sulla chirurgia estetica, facendo un annuncio importante e al tempo stesso inaspettato.conferma il ritocco esteticoAlla domanda “Hai il naso rifatto?”, l’ex volto diha dichiarato con sincerità: “No, però tra non molto miperil(Non sprecatevi a scrivere giudizi non richiesti)”. Questa risposta ha attirato l’attenzione dei suoi follower, molti dei quali hanno apprezzato la sua trasparenza e il suo atteggiamento diretto.