Ultime Notizie Roma del 23-11-2024 ore 16 | 10

dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Vieni a Beirut per i media dovrebbero meno 12 morti e 63 feriti distrutto un palazzo di 8 piani 19 morti in Raid notturni italiani fa sapere la difesa civile a Gaza altri sei al bombardamento la base di unifil quattro i soldati italiani feriti in maniera lieve per l’ONU da 40 giorni sono su corti risultati impossibili a nord di gazza Angela Merkel e nel suo libro di memorie sottolinea Putin e un nemico dell’Europa non ho voluto io la caduta di Berlusconi ex cancelliera tedesca esce con il libro no dei due periodi capi dello stato Napolitano è Mattarella ed esprime forte preoccupazione per la rielezione di Trump è il ruolo di elon musk missile ore si cambierà corso guerra nato Ruta incontrato Trump in Florida negli Stati Uniti si aspettano che migliaia di truppe nordcoreane che si sono radunati in Russia entreranno presti in combattimento contro l’Ucraina cop29 per trovare la data sugli aiuti ai paesi poveri un giorno in più per trovare un compromesso i paesi africani non basta Non ho un impegno della finanza climatica 1300 miliardi annui al 2035 sulla mitigazione dei cambiamenti climatici non si abbandona il fossile in chiusura Torniamo a parlare di musica dallo scorso 20 novembre arriva in radio e nei Digital Store il nuovo singolo di Valentino Prato prodotto scritta lanciato dallo stesso cantautore lo abbiamo incontrato per voi tanti anni di studio famosi piano poi inizio a scrivere in adolescenza fino ad arrivare a realizzare 7 album con questo qua è l’ultimo stare insieme a te che un brano che parla di un amore vero quello come tanti anni fa Come nei film in bianco e nero e dopo l’amore pulito quel amore diverso da quelli come oggi siamo diversamente con la nuova generazione Diciamo che anche una canzone questa qui Che ha l’età l’età di una canzone che può piacere dai 35 in su perché è un genere particolare che magari giovani poco Ascoltala io magari li invito ad avvicinarsi musica anche un po’ stile retrò anni 80 anni 90 perché è proprio il genere che faccio io e poi mi sono delle sonorità ricercate di quegli anni Anche perché dice tanta roba nuova in radio che ci sono tanti stili nuovi musical.