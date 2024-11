Ilrestodelcarlino.it - Rissa tra giovanissimi a Civitanova, un minorenne crea il caos in ospedale e colpisce un agente

, 23 novembre 2024 –trasul corso, arrivano polizia e carabinieri. Nei guai un, che hato ilal pronto soccorso e ha anche colpito al volto un. Nella notte verso le ore 2, personale del Commissariato di diè intervenuti davanti ad un bar di corso Umberto I dove era stata segnalata una lite in strada tra ragazzi. Giunti sul posto, alla vista delle auto della polizia e dei carabinieri, i ragazzi si sono allontanati velocemente facendo perdere le proprie tracce. Le persone rimaste sul posto, tutte molto giovani, hanno fornito soltanto una sommaria ricostruzione di quanto accaduto senza però specificare ulteriori dettagli utili al prosieguo delle indagini. Poco dopo, allertati precedentemente da alcuni passanti, sono arrivati sul posto due equipaggi del 118 che sono rimasti in loco fino a quando gli avventori non defluivano dal locale.