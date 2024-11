Sport.quotidiano.net - Raphinha da urlo: è il giocatore con più occasioni create tra tutte le competizioni

Barcellona, 23 novembre 2024 –sta disputando la stagione migliore di tutta la sua carriera: in 16 partite stagionali ha messo a referto già 12 reti, superando i gol totali dile altre stagioni, a eccezione del 2017-18, quando ai tempi del Vitoria Guimaraes segnò 18 reti in 43 presenze. La crescita delbrasiliano è evidente: oltre i 12 gol, infatti,è andato in doppia cifra anche con gli assist, che per ora sono 10 tra Liga e Champions League. L’intesa con Lewandowski e Yamal è pressoché perfetta, tanto che il Barcellona si trova al primo posto in solitaria in Liga, con 6 punti in più del Real Madrid (con una gara in meno). Proprio contro i blancos, l’ala brasiliana aveva fornito una delle migliori prestazioni della sua carriera, grazie al gol segnato all’84’ e all’assist per Lamine Yamal al 77’.