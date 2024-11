Formiche.net - Phisikk du role – E quindi uscimmo a riveder le 5 stelle, che più non furon tali

La kermesse pentastellata di questi giorni è quanto di più vicino all’idea platonica di congresso che questo tempo fluido e artificiale (come intelligenza, ovviamente) possa offrire e dunque bisogna accontentarsi. Tuttavia, checché ne dica l’avvocato Giuseppe Conte, proprio un congresso alla maniera antica non sarà: il congresso implica contendibilità della leadership e, ovviamente non se ne parla. Si enfatizza il confronto tra tesi, ma anche questo appare molto teorico, a meno che non si materializzi in carne e ossa, e non in forma di ologramma, Beppe Grillo, per lanciare l’urlo di guerra: sarebbe un numero da far gongolare i giornalisti di gossip e i retroscenisti, ma difficilmente cambierebbe una briciola nel destino già segnato della riconferma di Conte.Che cosa ci si deve aspettare da questi giorni di fervida assemblea ri-costituente? Ci sono alcune novità, non c’è dubbio, che non vanno trascurate e altre evenienze che si prospettano come conferme e consolidamento di una leadership, ma anche l’annuncio di una nuova postura del Movimento 5