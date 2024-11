No non ci possiamo credere Alberto Matano disastro a La Vita in Diretta | pubblico e ospiti raggelati

Leggi su Caffeinamagazine.it

Epic fail dia Lain. Il noto conduttore televisivo si è reso protagonista di una gaffe destinata a rimanere nella storia della televisione italiana. Lo stessosi è subito accorto dello scivolone, ma ormai era troppo tardi per rimediare. Non potendo fare altro, ha cercato di sdrammatizzare con una smorfia, mentre il video dell’incidente è già diventato virale sul web.Lainaffronta ogni giorno numerosi fatti di cronaca. Nella puntata in questione ha raccontato una vicenda drammatica: l’aggressione subita da un giovane agricoltore da parte di un lupo. L’uomo, fortunatamente, è riuscito a sopravvivere, e l’inviato di, Ercole Rocchetti, lo ha raggiunto per raccontare la sua storia aldi Rai 1.Leggi anche: “Ha fatto piangere anche Antonella Clerici”.