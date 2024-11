Molteni | Una missione internazionale per una pace impossibile

Leggi su Liberoquotidiano.it

LaUnifil è presente in Libano dal 1978, epoca della prima di varie invasioni israeliane del paese dei cedri ripetutesi in reazione ad attacchi di palestinesi o sciiti Hezbollah. È una forza d'interposizione che non ha impedito il periodico riesplodere del conflitto. Conta 10.150 militari e 800 operatori civili da 48 diversi paesi. C'è anche una presenza femminile, poiché sono donne il 30,6 % degli impiegati civili dellae il 7,6% dei membri militari. Contingente più numeroso è quello dell'Indonesia, con 1.230 uomini, seguito da quello italiano, che schiera 1.044 militari, specie della Brigata Sassari, che da agosto ha assunto il comando del contingente italiano e del settore Ovest della fascia presidiata da Unifil. Fra i maggiori contributori seguono India (902), Ghana (878), Nepal (876), Malesia (832), Francia (810), Spagna (675), Cina (419).