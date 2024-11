Ilrestodelcarlino.it - Miele non tracciato sequestrato a Modena

, 23 novembre 2024 –nondai carabinieri del Nas di Parma: il blitz nei giorni scorsi è avvenuto in un’azienda di apicoltura di. I sigilli sono scattati per 11 vasetti di“millefiori”, per un peso complessivo di 55,5 chili e un valore commerciale stimato in circa 280 euro. I prodotti sono risultati privi delle obbligatorie indicazioni sulla rintracciabilità, che permette di risalire all’origine degli alimenti e di intervenire tempestivamente in caso di problemi sanitari o irregolarità nella filiera produttiva: un elemento essenziale per garantire la trasparenza e la sicurezza nella commercializzazione degli alimenti. Multato per 4.700 euro il titolare dell’azienda.