Spazionapoli.it - Lutto per i tifosi del Napoli, si è spento Carmine Donnarumma: il “Numer One” della Torino Partenopea

Leggi su Spazionapoli.it

Addio a, super tifoso delportato via da un brutto male. La sua ultima richiesta: “Al mio funerale cantate Napule è”.Una triste giornata per tutti idel, soprattutto per chi era abituato a frequentare le Curve di tutti gli stadi d’Italia al seguitosquadra azzurra. Stamattina, alle prime luci dell’alba, si è infatti, supporter partenopeo di 65 anni conosciutissimo nell’ambienteera nativo di Castellammare di Stabia, ma ormai da anni si era trasferito nel Canavese insieme alla sua famiglia dove lavorava come imprenditore nel campovendita di auto. Chi ha avuto il piacere di conoscerlo ricorda una persona sorridente, sempre disponibile, amantevita. Aveva anche partecipato a qualche puntatafamosa trasmissione di Canale 5 “Uomini e Donne“.