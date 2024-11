Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Gurgl 2024 in DIRETTA: Holdener a un soffio da Shiffrin! Tra poco le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLO11.02: All’intermedio Peterlini ha un ritardo di 87 centesimi11.01: Errore di Germane che esce sul primo muro. Si tocca il ginocchio la lettone, speriamo che non ci sia infortunio. Ora Peterlini11.00. La austriaca Gallhuber chiude al nono posto a 1?57 dalla testa. Ottima parte finale dell’austriaca che tiene il ritmo di. Ora Germane10.59: Gallhuber all’intermedio ha un ritardo di 62 centesimi di ritardo10.58: Non è male la prova della slovena Dvornik che perde però un po’ troppo nel tratto finale ed è 12ma con un ritardo di 1?85. Ora Gallhuber10.57: Dvornik all’intermedio ha 62 centesimi di ritardo10.56: La norvegese Holtmann fa abbastanza fatica a trovare il ritmo, qualche scodata di troppo e un ritardo di 2?02, 13mo posto.