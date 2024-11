Linkiesta.it - L’inebriante odore della carta racchiuso in una boccetta

A tutti sarà capitato, sfogliando un libro o una rivista patinata, di essere inebriati dal profumo die inchiostro che emanano le pagine, oppure di percepire, entrando in una libreria o in una biblioteca, il sentore di vecchi volumi in cuoio, di scaffali in legno antico, di colla e diconsumata dal tempo. Unamato dai bibliofili che oggi la profumeria artistica cerca di ricreare catturando queste note dolci e trasformandole in fragranze uniche. Secondo il sito Coumpound Interest del chimico Andy Brunning, l’dei libri è una fusione di composti di sintesi evanescenti come la cellulosa, la lignina, la vanillina, la benzaldeide e l’alcol etilesanolo. Una vera e propria alchimia olfattiva irresistibile per chi, quando legge un libro o sfoglia una rivista, non riesce a trattenersi dall’affondare le narici nelle pagine e respirare a pieni polmoni quell’così particolare.