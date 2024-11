Ilgiorno.it - Le montagne astratte. Una mostra sulle vette di Sandra Tenconi

"Sin da piccola mi sono ritrovata a girovagare nei boschi, ad ascoltare la natura, imparando poco alla volta a dialogare con lei e a fidarmi di lei, suggerimento costante di grandi emozioni"., nata a Varese nel 1937, di formazione milanese e residente da quasi 50 anni a Pavia spiega così perché ha voluto dedicare unaalle. "1964-2024", una personale a cura di Francesca Porreca organizzata dal Comune e allestita nello spazio per le arti contemporanee del Broletto che può essere visitata fino al 26 gennaio (ingresso libero). "Per me lehanno sempre avuto un significato particolare - ha aggiunto-, e oggi sono felice di poterle esporre in questa nuova". Oltre novanta le opere fra disegni, tele e pastelli, alcune delle quali mai esposte che si possono ammirare.