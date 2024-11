Ilgiorno.it - "Il Dup è un libro dei sogni". Sinistra per Novate all’attacco

Il Consiglio comunale ha approvato il Dup, documento unico di programmazione. "Riteniamo il documento, approvato dalla sola maggioranza comunale, carente, ambiguo, spesso fumoso, tecnicamente lacunoso, non adeguato alle molte esigenze cittadine e pieno di soluzioni inefficaci, contraddittorie, dispersive e di difficile verifica – attacca il gruppo d’opposizioneper–. Per noi assomiglia più a una propaganda preelettorale che a un serio documento di lavoro per l’ente comunale. Sono definiti tantissimi obiettivi, ma non accompagnati da indicazione di come si vogliono raggiungere e soprattutto da come si potrà misurare il loro raggiungimento. A solo titolo di singolo esempio, ci si pone l’obiettivo del miglioramento della qualità della vita, espressione però vuota se non si indica il modo con cui misuri l’eventuale miglioramento".