Lanazione.it - Guardie di città, piantate due querce contro la violenza sulle donne

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 23 novembre 2024 - Due alberi di querciala. La sede del Corpodiè stata scelta dal Comitato I.P.A. di Pisa (International Police Association che raccoglie appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento statale e locale) per il progetto internazionale “Plant a tree” - Ipa green - che prevede la piantumazione di alberi per contribuire a incrementare il patrimonio verde del territorio e favorire così la salute e il benessere. Oggi alle 10 è stata svolta una semplice ma importante e significativa cerimonia di piantumazione di dueperché si tratta di un giorno centrale tra le iniziative che ci sono state il 21 novembre per la Giornata nazionale degli alberi e quelle che ci saranno lunedì 25 novembre per celebrare la Giornata Internazionale per l'Eliminazione dellaufficializzata dalle Nazioni Unite nel 1999.