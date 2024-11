Oasport.it - F1, Lando Norris: “Ferrari e Mercedes sono fuori portata per noi. Domani sfrutteremo la nostra velocità”

non ha troppi motivi per sorridere al termine delle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino del Nevada, infatti, il pilota del team McLaren ha sofferto nel momento clou, rimanendo a debita distanza dalla prima fila, finendo anche alle spalle di(rivale nella classifica costruttori) e Max Verstappen.La pole position porta la firma di George Russell con unaottima sulla Strip, con il tempo di 1:32.312, precedendo Carlos Sainz per appena 98 millesimi. Terza posizione per un sorprendente Pierre Gasly a 352 millesimi dalla vetta, davanti a Charles Leclerc quarto a 471. Quinto crono per Max Verstappen a 485, sesto proprio pera 696, che precede Yuki Tsunoda settimo a 717, Oscar Piastri, ottavo a 721 millesimi, quindi nono Nico Hulkenberg e decimo Lewis Hamilton.