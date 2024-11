Gaeta.it - Corteo a Roma per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne: Le richieste di Non Una di Meno

Facebook WhatsAppTwitter In occasione dellaper l’eliminazione dellale, il movimento Non Una diha organizzato un, dando voce a una problematica che affligge la società. Le manifestanti, guidate da Carlotta, hanno denunciato la persistenza delladi genere come una questione strutturale, soggetta a inefficienze e carenze nei finanziamenti per i servizi di aiuto e prevenzione allevittime di abusi. Attraverso il loro slogan “Disarmiamo il patriarcato”, le partecipanti hanno evidenziato la necessità urgente di politiche più incisive e di supporto.Le radici delladi genere in ItaliaLalenon rappresenta solamente un’emergenza, ma è un fenoradicato nella cultura patriarcale presente nel nostro paese.