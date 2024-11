Ilrestodelcarlino.it - Concerto con l’Orchestra e il Coro. Mirabilis Ensemble al Duomo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Musica e solidarietà protagoniste sabato prossimo (ore 21) aldi Ancona. E’ qui che la Fondazione Patrizio Paoletti, in collaborazione con Ucid (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) Ancona e l’Arcidiocesi di Ancona-Osimo, hanno organizzato un evento benefico finalizzato a contrastare il disagio psico-sociale degli adolescenti. A esibirsi sarannoe il, che per l’occasione proporranno un programma di musica sacra.è un gruppo di musicisti formato da eccellenti professionisti con comprovata esperienza a livello nazionale e internazionale, provenienti dall’Italia e dall’Europa, dediti a generi molto eterogenei, come la musica classica, antica, sacra, lirica, il pop, il jazz e la musica tradizionale. Il Maestro Paolo Andriotti, co-fondatore die professore presso il Conservatorio ‘Umberto Giordano’ Sezione di Rodi Garganico e alla Scuola di Musica di Fiesole, sottolinea che ‘a volte è necessario fermarsi per poter capire anche solo se stessi; la musica che ci impegniamo ogni volta a realizzare in modo unico anche utilizzando numerosi elementi improvvisativi, in tal senso, è orientata verso le emozioni più profonde oltre che co-guidata dall’ascolto di chi è in sala con noi.