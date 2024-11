Metropolitanmagazine.it - Come The Penguin prepara The Batman II spiegato dalla showrunner

The, con il suo favoloso finale, è già diventata forse la serie DC Universe più amata di sempre. Ora molti si chiedonogli eventi della serie si inseriranno nel prossimo The– Parte II. La serie ha portato sullo schermo personaggi incredibiliSofia Falcone e il nuovo Oz, ormai asceso a Re del Crimine di Gotham. Resta da vederegli eventi della serie si inseriranno nella storia di The– Part II e nell’universo più ampio di Gotham. Lauren LeFranc, la creatrice di The, ha recentemente parlato con Empire Magazine, dove ha fornito alcune informazioni sul futuro della serie. Ha innanzitutto affrontato l’assenza di. “Solo perché non vediamonella nostra serie non significa che non ne sia consapevole o che non gliene importi“. Ciò significa che gli eventi della serie potrebbero non essere stati di interesse per, ma le ricadute degli stessi probabilmente lo saranno.