Metropolitanmagazine.it - Classifica Album 15-21 novembre: i Linkin Park entrano direttamente al primo posto

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La, elaborata da Fimi e Gfk sui dati della settimana dal 15 al 21, a distanza di sette giorni, elegge una nuova numero uno insieme ad un podio rinnovato.15-21, cambia la top 3Rientra in top ten, Shiva con Milano Angels, che troviamo alla #10: l’certificato platino è il sesto lavoro in studio del rapper milanese e contiene i feat di Paky, Tony Boy, Geolier tra i tanti. Perde due posizioni, Containers di Night Skinny alla #9, inda sei settimane, mentre un gradino più in alt, Esci Dal Tunnel di Simba La Rue (alla #8), in discesa dalla , che vede nelle ventisei tracce ospiti del calibro di Guè, Sfera Ebbasta, Tedua. In salita di una posizione, alla #7 c’è Geolier con Dio Lo Sa, certificato tre volte disco di platino: alla #6 è stabile Vera Baddie di Anna, inda 21 settimane nel corso delle quali è stata la regina della chart per tutta la stagione estiva (da giugno a settembre).