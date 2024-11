Calcio goleada Inter al Verona 0-5

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.13 Clamorosadell'al Bentegodi con il: score 0-5, che vale il momentaneo sorpasso sul Napoli in vetta (+2, domenica partenopei in casa con la Roma). A, poteva passare per prima l'Hellas. ma il tiro di Tengsted (6') si stampa sul palo. Poi la cavalcata nerazzurra. Al 17' a bersaglio Correa, poi i gol di Thuram fotocopia (saltato in entrambe le occasioni il portiere Montipò). Gloria anche per De Vrij e Bisseck. All'vallo partita già in archivio, palo di Correa nel finale.