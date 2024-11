Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni settimanali dal 23 al 29 novembre 2024: Liam non perdona Hope e vuole il divorzio

Cosa ci attende nelle prossime puntate di? La soap a stelle e strisce – in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 – promette grandi colpi di scena nella settimana dal 23 al 29. Riflettori puntati suSpencer, che deluso dal tradimento della moglienon sarà disposto arla e vorrà il, spoiler al 29ilNegli episodi in onda dal 23 al 29vedremointenta a cercare di farsire dal marito. Consapevole ormai che lui l’ha vista baciare Thomas, la giovane Logan cercherà il perdono del marito.però non sarà più disposto ad accettare quella continua “guerra” con il rivale Thomas, e non vorrà sentire ragioni:chiederà il!Poco dopo R.J. si recherà dae la troverà in lacrime. Il ragazzo apprenderà la decisione die apparirà visibilmente confuso.