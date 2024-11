Liberoquotidiano.it - Anna Kalinskaya affonda Sinner: sapete cosa ascolta? Un siluro in mondovisione

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ogni dettaglio, quando si parla di Jannik, può risultare determinante per capire se la rottura tra i due tennisti ci sia stata (che, a oggi, sembra evidente), se questa sia definitiva e, soprattutto, chi abbia lasciato chi e chi stia soffrendo di più. Dettaglio quest'ultimo, cinico e prosaico ma quando si parla di gossip e dinamiche sentimentali, è l'interrogativo che tutti, ma proprio tutti, si pongono. Il 23enne altoatesino, numero 1 al mondo, è impegnato nel rush finale di stagione, tra Atp Finals di Torino e una Coppa Davis da riconquistare in quel di Malaga (oggi la semifinale contro l'Australia di De Minaur). Vuoi per la concentrazione, vuoi per il carattere schivo e riservatissimo, il Rosso di San Candido non si è mai esposto sul tema-, anche se i ben informati assicurano di aver beccato la sua ex Maria Braccini sugli spalti torinesi.