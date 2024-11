Thesocialpost.it - “Volgare, cafona, bugiarda!”. Grande Fratello, Helena e Shaila: alla fine è successo. Lo scontro nella notte

Nelle ultime ore alè scoppiata una lite furiosa traGatta ePrestes, culminata in accuse e dichiarazioni al vetriolo. Tutto è iniziato quandoha chiesto a Maria Vittoria Minghetti di confermare un presunto accordo tra i fanclub delle due prima dell’inizio del programma. Maria Vittoria ha risposto: “Lei mi ha detto che i vostri fanclub vi volevano unite per essere più forti insieme”.Leggi anche: Addio a Giuseppina Molinari: a 103 anni fu fermata al volante senza patente, visibilmente irritata, ha negato di essere al corrente di simili iniziative e ha accusatodi essere strategica e falsa: “Io non sapevo nulla di questi fanclub. Lei sapeva che ci volevano amiche? È follia. Ora dubito anche delle cose che mi ha detto, come il fatto che è felice per me e Lorenzo e che non è gelosa”.