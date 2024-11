Un’infermiera non è morta dopo un fantomatico vaccino contro l’obesità

Leggi su Open.online

Diverse condivisioni su Facebook (per esempio qui, qui, qui e qui), riguardantiche sarebbea causa di un «» che dovrebbe prevenire, ci mostrano quanto certi termini possano essere svuotati del loro reale significato e piegati ai fini del clickbait. Il problema, infatti, è che non esiste un. Usare le virgolette come se si trattasse di una banale semplificazione può essere altrettanto fuorviante.Per chi ha fretta:Diverse condivisioni riportano che una infermiera britannica sarebbea causa di un.Ma il farmaco in oggetto non era un.Il certificato di morte indica come causa di morte insufficienza multiorgano, shock settico e pancreatite, L’uso del farmacoè registrato come fattore contribuente.