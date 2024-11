Lanazione.it - Stop all’uso inadeguato degli antibiotici. Inizia la campagna informativa della Asl

L’Asl continua ad accrescere la sua attenzione nei confronti dei rischi dell’uso inappropriato. In occasione dell’tiva dell’organizzazione mondialesanità, la settimana mondiale sull’uso consapevoleantimicrobici, ha avviato unadi informazione sui propri canali di comunicazione. La direzione sanitariaAsl Tse, attraverso la coordinatrice aziendale Team AID per prevenzione e controllo infezioni, Silvana Pilia, ha coinvolto i professionisti delle malattie infettive emedicina generale in una serie di video che verranno diffusi sui canali social dell’azienda. "L’obiettivo - dichiara la direttrice sanitaria, Assunta De Luca - è quello di aumentare la consapevolezza e la comprensioneresistenza antimicrobica a partire dalle giovani generazioni e promuovere le migliori pratiche tra i professionisti sanitari per ridurre la diffusione di infezioni causate da agenti resistenti agli antimicrobici".