Spider-Man | Beyond the Spider-Verse Sony ha cestinato la sceneggiatura ordinando di riscriverla da capo

La causa del rinvio a data da destinarsi del terzo film della trilogia sarebbe l'insoddisfazione dello studio verso la, che è in fase di riscrittura-Man: Across theè stato un grande successo commerciale e di critica nell'estate del 2023 e il suo sequel,the, doveva inizialmente uscire nelle sale nel marzo 2024, ma poi è stato bruscamente rimosso dal calendario delle uscite della. A settembre, Jeff Sneider aveva riferito che laaveva scartato la maggior parte del footage ditheper "motivi creativi" e che, data l'animazione dettagliata che richiedeva, era improbabile che il film uscisse prima del 2027. Il team creativo pare sia rimasto apparentemente "sollevato" da questa scelta, perché "ora avrà più tempo per lavorare .