Sinner e Berrettini battono l' Argentina L' Italia vola in semifinale di Coppa Davis

AGI - Jannike Matteoportano l'Italtennis alle semifinali di. I due azzurri, schierati nel match di doppio dandri, superano Maximo Gonzalez e Andres Molteni con il punteggio di 6-4, 7-5 , sul veloce del "Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena" di Malaga. La prossima sfida è contro l'Australia sabato 23 novembre alle ore 13. Il match contro la nazionale albiceleste era partito male con la sconfitta, nel primo incontro singolare, di Lorenzo Musetti contro Cerundolo. Una debacle vera per il giocatore toscano, uscito dal campo dopo aver subito un netto 6-4 6-1. L'equilibrio era stato ristabilito da Jannikche, senza difficoltà, aveva sconfitto Sebastian Baez con il punteggio di 6-2 6-1, nel secondo singolare. Le parole dei protagonisti: "Ho lavorato tutto l'anno per essere qui, e giocare con il giocatore più forte del mondo ti mette un po' di pressione e allo stesso tempo è bellissimo, perché so che posso contare su di lui.