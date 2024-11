Bergamonews.it - Sdf ferma la produzione per 3 settimane, ipotesi cassa integrazione per 600 dipendenti

Treviglio. Si ipotizza lanel mese di dicembre per la Sdf di Treviglio. Al momento non sono state diffuse comunicazioni ufficiali, ma stando ad alcune voci di corridoio la storica azienda produttrice di trattori e macchine agricole vi ricorrerebbe dal 2 al 21 dicembre, giorno in cui lascerebbe spazio alla tradizionale chiusura collettiva per le festività. Lo stop per le feste proseguirebbe fino al 7 gennaio compreso, a cui farebbero seguito ulteriori tre giorni di, dall’8 al 10 gennaio, per poi giungere a una ripresa del lavoro.In primis sarebbe coinvolta la, che si fermerebbe, mentre per gli altri reparti si valuterebbe in base alle necessità. A seconda delle esigenze, in questo lasso di tempo, potrebbero essere svolte operazioni come l’inventario, le manutenzioni e ciò che concerne logistica e spedizioni.