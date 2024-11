Lanazione.it - Sciopero generale contro la manovra del governo: Prato si mobilita. In bus con lo Spi Cgil

Leggi su Lanazione.it

, 22 novembre 2024 - Anchesiper loindetto dae Uil “per cambiare ladi bilancio” in programma a Firenze per venerdì 29 novembre. L'appuntamento con il corteo è per le 9.30 in piazza Santa Maria Novella, per poi sfilare per il centro di Firenze fino ad approdare in piazza Poggi. Lo Spimette a disposizione per arrivare a Firenze il bus in partenza alle ore 8.15 da piazzale Falcone e Borsellino. “E' importante partecipare perché questosta portando avanti azionii più poveri e i bisognosi – spiega Luciano Lacaria, segretariodello Spi- Siamo di fronte a unache aumenta la povertà, taglia i servizi sulla sanità e non crea nuova occupazione. Senza dimenticarci che i salari sono sempre troppo bassi e che quindi si può essere poveri anche lavorando.