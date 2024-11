Salvare l’Emeroteca Tucci, dal Premio Landolfo un appello alle istituzioni

Leggi su Ildenaro.it

Dalunaffinché venga messa in sicurezza. Lo hanno lanciato insieme il quotidiano “Roma”, l’Ordine nazionale dei Giornalisti, la Federazione nazionale della stampa e l’Istituto di cultura meridionale in occasione della tredicesima edizione deldi giornalismo in memoria del vicedirettore del “Roma”, Francesco, scomparso nel 2006.In apertura della cerimonia il messaggio della segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante, assente perché impegnata al tavolo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Pluralismo dell’informazione, crisi dell’editoria e prospettive lavorative i temi attorno ai quali si è sviluppato il dibattito, moderato dal direttore editoriale del “Roma”, Antonio Sasso, a cui ha preso parte il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli.