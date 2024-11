Ilrestodelcarlino.it - Rischio piene e vento forte, ancora allerta meteo in Emilia Romagna

Bologna, 22 novembre 2024 – L'si prepara ad affrontare una nuova giornata potenzialmente complicata dal punto di vista del. L’arancione per gelicidio lascia il posto a quella gialla. Come previsto da Arpae, l'Agenzia regionale per l'ambiente, la giornata di oggi venerdì 22 novembre ècaratterizzata da forti venti, soprattutto sui settori appenninici, sulle aree pedecollinari e sulla pianura orientale. La protezione civile ha emanato un’gialla per criticità idraulica, idrogeologica evalida per tutta la giornata di oggi. E domani, sabato 23 novembre,gialla ma solo nella pianura bolognese e modenese, a, seppur minore, anche Ferrara e Reggio. Burrasca eallagamenti Le raffiche dipotrebbero raggiungere velocità superiori ai 70 km/h, creando disagi e possibili danni.