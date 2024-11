Scuolalink.it - Rimborsi IRPEF 730 sulle pensioni a dicembre: tempistiche e informazioni utili

Leggi su Scuolalink.it

i pensionati ricevono non solo la tredicesima, ma anche eventualiderivanti dal modello 730. Questiscaturiscono dalla differenza tra le imposte trattenute e quelle effettivamente dovute, e vengono accreditati direttamente sulla pensione. Chi presenta la dichiarazione entro la scadenza ordinaria del 30 settembre 2024 riceve il rimborso nella pensione di, insieme alla tredicesima. Chi, invece, presenta il modello 730 dopo tale termine, deve attendere i mesi successivi, solitamente gennaio o febbraio dell’anno seguente. Come rispettare le scadenze per ottenere irapidamente Presentare la dichiarazione dei redditi entro le scadenze stabilite assicura un rimborso tempestivo. La scadenza del 30 settembre rappresenta il termine ultimo per ricevere gli importi aggiuntivi a