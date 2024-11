Liberoquotidiano.it - "Qualcuno ancora sorride...". Kalinskaya rompe il silenzio: il messaggio rivolto a Sinner | Guarda

Jannik Sinnner e Annanon si vedono più. E non si parlano neanche. O meglio: non lo fanno a voce, ma tramite i social network. Lei non lo ha seguito durante il suo trionfo a Torino, alle Atp Finals. La tennista russa ha preferito optare per qualche giorno di relax insieme alle sue amiche. Lontana dai campi di gioco e, soprattutto, dal suo - ex? - fidanzato. Come detto,si sta godendoqualche giorno di relax a Miami. Sui social, però, ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Come? Pubblicando una storia su Instagram che ha tutta l'aria di essere una frecciatina a Jannik. "quando ricorda un momento con te", ilpostato dalla russa a descrizione della foto. Suggestiva anche la canzone scelta: "Missing Pieces", che è traducibile con "Pezzi mancanti".