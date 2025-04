Tatsuki Suzuki cambia vita a 27 anni | “Senza soldi la MotoGP è impossibile Ora faccio il tecnico”

Tatsuki Suzuki, ex pilota del Motomondiale, giapponese trapiantato in Italia, che ha deciso di smettere a 27 anni per intraprendere una nuova vita: "Essere veloci non basta".

