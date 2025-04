Conte alla Juve | cosa c’è di vero ed i pro ed i contro di questa possibilità

Conte prossimo allenatore della Juventus: cosa c’è di vero, perché il tecnico salentino può andare a Torino e perché l’operazione è complessaConte alla Juve: cosa c’è di vero ed i pro ed i contro di questa possibilità – SerieAnewsIn un campionato ancora tutto da decidere, con la lotta per lo scudetto tra il Napoli e l’Inter che continua a tenere tutti con il fiato sospeso, il nome di Antonio Conte è tornato prepotentemente sulla bocca di tutti. L’attuale allenatore dei partenopei sta vivendo una stagione da protagonista, con il suo Napoli secondo in classifica e pronto a dare battaglia fino all’ultimo per il titolo. Ma dietro le quinte, la sua situazione contrattuale potrebbe non essere così solida come sembra.Conte è legato al club di Aurelio De Laurentiis fino al 2027, un contratto che sulla carta lo vincola per diversi anni ancora. Serieanews.com - Conte alla Juve: cosa c’è di vero ed i pro ed i contro di questa possibilità Leggi su Serieanews.com Antonioprossimo allenatore dellantus:c’è di, perché il tecnico salentino può andare a Torino e perché l’operazione è complessac’è died i pro ed idi– SerieAnewsIn un campionato ancora tutto da decidere, con la lotta per lo scudetto tra il Napoli e l’Inter che continua a tenere tutti con il fiato sospeso, il nome di Antonioè tornato prepotentemente sulla bocca di tutti. L’attuale allenatore dei partenopei sta vivendo una stagione da protagonista, con il suo Napoli secondo in classifica e pronto a dare battaglia fino all’ultimo per il titolo. Ma dietro le quinte, la sua situazione contrattuale potrebbe non essere così solida come sembra.è legato al club di Aurelio De Laurentiis fino al 2027, un contratto che sulla carta lo vincola per diversi anni ancora.

Conte alla Juve: cosa c’è di vero ed i pro ed i contro di questa possibilità. Conte Juve: cosa c'è di vero nelle voci sull'allenatore. Tudor alla Juve, i social: "Gobbo vero". Giuntoli nel mirino e c'è chi aspetta...Conte!. Conte: "Ricordatevi il Napoli dov'era l'anno scorso. Un vero leader valorizza quello che ha". Giuntoli, i gol per la Juve e l'intreccio Conte-Fagioli: cosa c'è di vero. Juve, Antonio Conte infiamma la vigilia: "Loro imbattuti? Ecco cosa vi dico...". Ne parlano su altre fonti

Ritorno di Conte alla Juventus: cosa c’è di vero? La situazione - Antonio Conte e la Juventus: una nuova era possibile? L’allenatore e il club potrebbero davvero ritrovarsi dopo anni? Il nome di Antonio Conte torna prepotentemente accostato alla Juventus. L’allenato ... (msn.com)

Conte Juve: cosa c’è di vero dietro alle voci sull’allenatore. Realtà o no sul ritorno in panchina in estate? L’ultima rivelazione - Conte Juve: verità o no dietro alle voci sull’allenatore? Ecco cosa filtra sul ritorno in panchina in estate? L’ultima rivelazione Nel suo editoriale su Sportitalia, Gianluigi Longari ha parlato della ... (juventusnews24.com)

Juventus, Conte non ha mai smesso di sperare in un ritorno: e l'ultimo veto è già caduto - Ci risiamo. L`estate si sta avvicinando e, nonostante il campionato non abbia ancora espresso neanche un verdetto il nome di Antonio Conte è tornato ad essere. (msn.com)