Ilrestodelcarlino.it - Incubo liste d’attesa. Nasce lo sportello gratuito

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un aiuto a chi oggi, di fronte atroppo lunghe, è costretto a rinunciare a una visita, a un esame, a una diagnosi. È questo il cuore del nuovoche sarà attivo dal 22 aprile in diverse sedi della provincia di Ascoli, un’iniziativa promossa da Federconsumatori, in collaborazione con Cgil, Spi e Arci Caciara. Si tratta di uno strumento operativo con cui i cittadini verranno accompagnati nella segnalazione di ritardi e disservizi, attraverso una rete di comunicazioni formali indirizzate ai vertici dell’Ast. Già sperimentato in altri territori, come Macerata, "dove – come racconta Niccolò Norcini Pala, presidente di Federconsumatori Ascoli – le persone che si rivolgevano allovenivano ricontattate direttamente dall’Ast. Da lì l’idea di portare anche qui un supporto simile, per aiutare i cittadini a ottenere le prestazioni nei tempi stabiliti dalla ricetta".