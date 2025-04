Ilrestodelcarlino.it - Vota il miglior barista. Una pioggia di tagliandi

Intorno al banco del bar ci sono i clienti, quelli storici, quelli più affezionati. Quelli che hanno voluto sorprendere Patrizia Drudi lavora al ‘RaroLoco’ in viale Carducci a Gambettola,ndola in massa nell’ambito dell’iniziativa organizzata dal Resto del Carlino in collaborazione con Confesercenti Cesenate e Estados Cafè. "Lavoro qui da tre anni – commenta Patrizia – e proprio non mi aspettavo un gesto di stima di questa portata. Ne sono felice, perché il bello di questo mestiere è il rapporto coi clienti ed evidentemente il mio modo di fare è apprezzato. Faccio quello che amo fare, seguendo la mia passione. Ormai abbiamo imparato a conoscerci tutti e ogni mattina utilizzo il mio lato più ‘zen’ per cercare di capire come poter dare il mio contributo per indirizzare la giornata di chi viene a trovarci nel modo giusto.