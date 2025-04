Fitch conferma il rating BBB con outlook positivo per l' Italia Ma i dazi americani rischiano di rallentare la crescita

Fitch ha confermato il rating BBB con outlook positivo per l'Italia . "Il rating dell'Italia - scrive l'agenzia - è supportato dalla sua economia ampia, diversificata e ad alto valore aggiunto, dall'appartenenza all'eurozona e da istituzioni solide rispetto alla mediana della categoria BBBï. Questi punti di forza sono bilanciati da fondamentali macroeconomici e fiscali deboli, in particolare un debito. Feedpress.me - Fitch conferma il rating BBB con outlook positivo per l'Italia "Ma i dazi americani rischiano di rallentare la crescita" Leggi su Feedpress.me hato ilBBB conper l'Italia . "Ildell'Italia - scrive l'agenzia - è supportato dalla sua economia ampia, diversificata e ad alto valore aggiunto, dall'appartenenza all'eurozona e da istituzioni solide rispetto alla mediana della categoria BBBï. Questi punti di forza sono bilanciati da fondamentali macroeconomici e fiscali deboli, in particolare un debito.

