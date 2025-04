Inter-news.it - Thu-La is coming, Thuram e Lautaro Martinez per domare il Parma – CdS

Leggi su Inter-news.it

insieme per la partita di oggi pomeriggio trae Inter. Simone Inzaghi ritrova il Toro e lo rilancia subito dall’inizio.SOLO SERIE A – Oggi c’è solo il, poi si penserà al Bayern Monaco, ma dalle 20 circa, quando Doveri ha già fischiato la fine della partita del Tardini. Troppo importante il match di questo pomeriggio alle 18 per la lotta allo scudetto. Scavallare l’ostacolo ducale, significherebbe per l’Inter volare temporaneamente a più sei sul Napoli, impegnato lunedì sera a Bologna, e presentarsi all’Allianz Arena contro l’ammaccato Bayern Monaco di Vincent Kompany tirati a lucido. Ecco perché Inzaghi non lascerà nulla al caso: dentro siache. La Thu-La dal primo minuto perla squadra dell’ex Cristian Chivu (qui la conferenza stampa di ieri).