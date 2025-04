Sport in tv sabato 5 aprile | palinsesto e orari di tutti gli eventi

palinsesto dello Sport in tv per la giornata di oggi, sabato 5 aprile 2025. Sveglia all’alba per la Formula 1, con la terza sessione di libere e le qualifich da Suzuka. Poi lunga giornata di calcio con la Serie A, la Serie B, la Serie C e i campionati internazionali. Tanto tennis con le semifinali dei tornei di Bucarest, Houston e Marrakech al maschile e quelli di Bogotà e Charleston al femminile, ma anche basket, golf e tanto altro ancora. Sport in tv sabato 5 aprile: palinsesto e orari di tutti gli eventi SportFACE.IT. Leggi su Sportface.it Il programma e ildelloin tv per la giornata di oggi,2025. Sveglia all’alba per la Formula 1, con la terza sessione di libere e le qualifich da Suzuka. Poi lunga giornata di calcio con la Serie A, la Serie B, la Serie C e i campionati internazionali. Tanto tennis con le semifinali dei tornei di Bucarest, Houston e Marrakech al maschile e quelli di Bogotà e Charleston al femminile, ma anche basket, golf e tanto altro ancora.in tvdigliFACE.IT.

