Il Festival Malatestiano | Libertà messa ai raggi X

Prove tecniche di Cesena capitale della cultura con il gran ritorno deldella, che porterà in città una ventina di relatori di livello nazionale, saggisti, giornalisti, politici, magistrati e uomini di cultura. La rassegna, giunta alla terza edizione, è stata presentata nella sede di Confcommercio cesenate, copromotrice insieme all’associazione Nazione Futura, di area liberale conservatrice, e Valori eda parte dei rispettivi rappresentanti: il presidente Augusto Patrignani, il vicepresidente Francesco Mondardini e la presidente Maria Lucia Macagnino. Per ampiezza e profondità di relazioni artefice e tessitore del Festiva è il presidente di Nazione Futura, l’editore cesenate Francesco Giubilei, ieri assente. L’iniziativa, che si terrà da venerdì 11 a domenica 13 aprile alla Biblioteca Malatestiana, declinerà come lasi esplica o meno in politica, politica estera, giustizia, politicamente corretto e ambiente.