Patrignani nominato invitato permanente alla Giunta nazionale

Patrignani (nella foto con il presidente nazionale Carlo Sangalli) è stato nominato invitato permanente alla Giunta di Confcommercio nazionale. Patrignani è molto radicato nella realtà territoriale, dove è titolare dell'impresa Maxicart ed è stato per tre anni e mezzo presidente di Cesena Football Club guidandolo insieme a un pool di imprenditori alla rinascita dopo il fallimento. "Per me – rimarca Patrignani – è motivo di orgoglio e di rinnovato impegno il riconoscimento attribuitomi, un ulteriore stimolo a spendermi a favore delle piccole imprese di commercio, turismo, terziario e delle professioni, a tutela delle loro istanze e con l'accompagnamento attraverso servizi e consulenze sempre più mirati e innovativi.

