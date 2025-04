Quotidiano.net - L’analisi di Bruno Vespa, iniziamo a togliere i dazi che ci siamo imposti

Roma, 5 aprile 2025 – Per i governi europei questo è il momento più difficile dai tempi della pandemia. Le Borse hanno avuto crolli che non si vedevano dall’attentato alle Torri Gemelle del 2001. Non sappiamo quale sia la strategia di Trump e se il boom dei mercati finanziari promesso di nuovo mentre Wall Street crollava sia frutto di calcolo o di follia. Ma il quadro va esaminato con calma. Analizzando con maggiore attenzione gli allegati al tabellone mostrato dal presidente americano, si scoprono per esempio due novità interessanti per il mercato italiano. Non risultano allo stato penalizzati i farmaci: quelli italiani – leader in Europa – sono insostituibili per il mercato americano e quindi non è conveniente renderli più costosi. Isulla componentistica – elemento chiave della meccanica – sono stati rinviati a maggio: senza di loro l’industria americana si fermerebbe.