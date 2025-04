Feedpress.me - Cartomante e suoi parenti truffano un'anziana che voleva guarire la figlia malata, 3 arresti

Leggi su Feedpress.me

Una 'maga' che sosteneva di poter aiutare unlaè al centro di un blitz della polizia a Milano che ha portato a tre. L’operazione Morgana, come è stata denominata l’indagine andata avanti per più di un anno coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia meneghina, ha portato a tre ordinanze di custodia cautelare in carcere e sette decreti di perquisizione..