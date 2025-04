Le nostre eccellenze sono il miglior antidoto

sono orgoglioso di questa presenza importante che conferma come la base sociale creda alla promozione delle nostre eccellenze e che questa rappresenti il miglior antidoto verso quei fattori esterni, in teoria negativi, che potrebbero minare oggi l’immagine delle eccellenze del nostro territorio quali i dazi, i vari provvedimenti sui limiti per la guida ed il cambiamento climatico". Ilrestodelcarlino.it - "Le nostre eccellenze sono il miglior antidoto" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Consorzio Vini Piceni quest’anno presente al Vinitaly con 29 aziende, più dello scorso anno. E il presidente Simone Capecci è pronto a guidare la spedizione picena a Verona. Presidente Capecci, con quale spirito sarete presenti al Vinitaly? "Saranno quattro giorni molto intensi per i soci espositori divisi tra quelli all’interno della collettiva Marche, quelli esterni ad essa ma all’interno del padiglione 7 e quelli presenti con stand propri in altri padiglioni. Il Consorzio al Vinitaly continuerà a promuovere l’Offida Docg, nelle tipologie Pecorino, Passerina e Rosso, il Rosso Piceno Dop, anche nella tipolgia Superiore, il Falerio, anche nella tipologia Pecorino ed il Terre di Offida Dop nelle tipologie passito e spumante". I dazi preoccupano? "Certamente sì, maorgoglioso di questa presenza importante che conferma come la base sociale creda alla promozione dellee che questa rappresenti ilverso quei fattori esterni, in teoria negativi, che potrebbero minare oggi l’immagine delledel nostro territorio quali i dazi, i vari provvedimenti sui limiti per la guida ed il cambiamento climatico".

Claudia Porchietto: «Dazi, esporteremo le nostre eccellenze anche in Africa e Sudamerica. Non delocalizzerei in Usa». Mara Venier, il marito Nicola Carraro: «Sono tornato a camminare dopo cinque mesi in sedia a rotelle. Miracolo. Vino, cos’è il Private label: il settore che lancia l’export del vino in Italia e l’esempio in Toscana. Mattarella contro i dazi di Trump: "Protezionismo immotivato, danneggia le nostre eccellenze". "Grande interesse per le nostre eccellenze". “Queste sono le nostre eccellenze” - La Voce di Rovigo. Ne parlano su altre fonti

Eccellenza, i migliori: il più bravo è ancora Madou Mabo del Barisardo - Madou Mabo si conferma in testa alla classifica dei migliori del campionato di Eccellenza ... Domenica scorsa gli ogliastrini sono stati sconfitti a Cagliari, scivolando nuovamente in zona ... (unionesarda.it)

L’Eccellenza di Toscana: un weekend a Firenze con i migliori vini del Granducato - Un fine settimana all’insegna dei migliori vini del Granducato ... Il programma e gli eventi collaterali dell’Eccellenza di Toscana 2025 sono stati presentati a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, alla ... (intoscana.it)

Questo è il campeggio migliore al mondo, è in Italia ed è unico - Sono sensazioni uniche, che chi non le ha provate non può immaginare. Ecco perché avere delle eccellenze ... è stato eletto il miglior campeggio del paese, il nostro, ma secondo molti ... (esquire.com)