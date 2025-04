Sofia Goggia oltre la rivalità | il commovente messaggio a Federica Brignone

Federica Brignone dopo il grave infortunio rimediato nel corso della seconda manche dello slalom gigante dei Campionati Italiani in Val di Fassa, ce n’è uno anche da parte della sua grande rivale e compagna di squadra Sofia Goggia.La fuoriclasse valdostana vincitrice della Coppa del Mondo generale di sci alpino e della medaglia d’oro iridata in gigante, che nel frattempo ha già cominciato la fisioterapia assistita dopo l’intervento chirurgico, si è procurata la frattura scomposta del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio.Goggia, che in passato ha dovuto fronteggiare diversi infortuni rendendosi protagonista anche di alcuni recuperi clamorosi, ha voluto mandare un commovente messaggio a Brignone tramite i social: “Oggi più che mai, unita a te in questo abbraccio“. Oasport.it - Sofia Goggia oltre la rivalità: il commovente messaggio a Federica Brignone Leggi su Oasport.it Tra i tanti messaggi di supporto e incoraggiamento ricevuti (pubblicamente ed in privato) in questi giorni dadopo il grave infortunio rimediato nel corso della seconda manche dello slalom gigante dei Campionati Italiani in Val di Fassa, ce n’è uno anche da parte della sua grande rivale e compagna di squadra.La fuoriclasse valdostana vincitrice della Coppa del Mondo generale di sci alpino e della medaglia d’oro iridata in gigante, che nel frattempo ha già cominciato la fisioterapia assistita dopo l’intervento chirurgico, si è procurata la frattura scomposta del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra,alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio., che in passato ha dovuto fronteggiare diversi infortuni rendendosi protagonista anche di alcuni recuperi clamorosi, ha voluto mandare untramite i social: “Oggi più che mai, unita a te in questo abbraccio“.

Federica Brignone, chi è: gli esordi, i trionfi nello sci, la rivalità con Sofia Goggia, il fidanzato "nascosto" - Una campionessa vera, che è stata incoronata anche da un mito come Deborah Compagnoni . Parliamo di Federica Brignone, che alle finali di Sun Valley ha vinto per la seconda volta in ... (msn.com)

Brignone in versione “brigadiera” da Fazio: la rivalità con Goggia e l’invito a Sinner. Ed è pronta anche per lo slalom - Sono un po’ maniaca del controllo, cerco di andare al mio limite e di alzarlo ma non di andare oltre. Ma devo sempre ... stata più brava di me”. Goggia: l’ultimo segnale a Fede La rivalità tra ... (sport.virgilio.it)

Sofia Goggia oltre l’amarezza: messaggio a Federica Brignone - Sofia Goggia ha visto sfumare la coppa di specialità ma rende merito alla sua rivale per il trionfo in Coppa del Mondo ... (msn.com)