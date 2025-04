Iltempo.it - Scontro Usa-Cina sui dazi, Trump: "Siamo vincenti". E parte la trattativa della Ue

Leggi su Iltempo.it

«Le mie politiche non cambieranno mai». Donaldtira dritto, iintrodotti dagli Stati Uniti non si toccano. Mentre laannuncia tariffe del 34% speculari a quelle adottate da Washington nei confronti di Pechino, il presidente americano ha ribadito la posizione con un post sul social network Truth: «I cinesi se la sono giocata male. Sono andati nel panico. L'unica cosa che non possono permettersi di fare». Il messaggio indirizzato «ai tanti investitori in arrivo negli Stati Uniti con enormi quantità di denaro» è perentorio. «È un grande momento per diventare ricchi», tira dritto The Donald avendo chiarissimo l'obiettivo: risollevare l'economia americana. Anche in danno dell'Europa degli alleati di sempre e del mondo intero. Il CapoCasa Bianca ha rivendicato la validitàstrategia che avrebbe già avuto effetti sul mondo del lavoro, con 228mila nuovi occupati a marzo.