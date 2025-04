Marcell Jacobs gela l’Italia | pronto a cambiare nazionale | Inviata richiesta alla Federazione

Marcell Jacobs è l'uomo che ha riscritto la storia dell'atletica italiana. Con il trionfo nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è diventato il primo italiano a conquistare l'oro nella gara regina dell'atletica, regalando un'emozione irripetibile a milioni di tifosi. Da quel momento, il suo nome è entrato nella leggenda dello sport italiano.Dopo l'impresa olimpica, Jacobs ha vissuto un periodo di alti e bassi, tra infortuni e difficoltà nel ritrovare la forma migliore. Nonostante la vittoria ai Mondiali indoor e il titolo europeo, il sogno di riconfermarsi sul tetto del mondo si è fatto sempre più complicato.

